بورتو لايمانع في رحيل براهيمي وايفرتون ووست هام يتنافسان عليه

أصبحت مغادرة اللاعب الجزائري ياسين براهيمي، من فريقه بورتو البرتغالي هذا الصيف أمرا مفروغا منه في ظل رغبة الإدارة في الحصول على دخل مالي جديد، ويتنافس على خدماته كل من وست هام وايفرتون.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية في عددها الصادر اليوم، أن إدارة بورتو لن تقف في وجه ياسين براهيمي هذا الصيف، وسيغادر نادي "الدراغون" كونها بحاجة إلى أموال جديدة حسب معايير الإتحاد الأوروبي وهذا فيما يتعلق باللعب النظيف المالي، وحسب ذات المصدر فإن كل من وست هام وايفرتون يتنافسان على خدماته هذا الصيف وعبرا على استعدادها دفع القيمة المالية التي يطلبها البرتغاليون، وفي المقابل كشفت صحيفة "أبولا" أن إدارة بورتو مستعدة لتخفيض مطالبها المالية.