07 جوان 2017 1 0 خالد
سوداني يسجل هدفه 22 مع المنتخب الوطني ويقترب من سليماني سوداني يسجل هدفه 22 مع المنتخب الوطني ويقترب من سليماني
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سوداني يسجل هدفه 22 مع المنتخب الوطني ويقترب من سليماني

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قلص العربي هلال سوداني فارق الأهداف بينه وبين زميله في المنتخب الوطني إسلام سليماني، إلى ثلاثة أهداف، في قائمة هدافي المنتخب الوطني الناشطون حاليا.

وتمكن نجم فريق دينامو زغرب الكرواتي ، من ببلوغ هدفه الـ22 بألوان المنتخب الوطني سهرة أمس الثلاثاء، خلال المباراة الودية أمام المنتخب الغيني، حيث أهدى الفوز للخضر في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بتسجيله الهدف الثاني للجزائر لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1، ليقلص سوداني بذلك الفارق بينه وبين سليماني إلى ثلاثة أهداف، حيث يملك سليماني حاليا في رصيده 25 هدفا من 50 مشاركة، في حين حقق سوداني أهدافه الـ22 بعد 41 مباراة شارك فيها منذ أوّل استدعاء له للخضر.

ويحتل إبن مدينة الشلف حاليا المرتبة السادسة في ترتيب أحسن هدافي المنتخب الوطني الجزائري عبر التاريخ، والذي تعود فيه الصدارة للنجم الاسبق عبد الحفيظ تاسفاوت بـ36 هدفا، متبوعا بكل من رابح ماجر ولخضر بلومي بـ 29 و26 هدفا على التوالي. 

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