نصر حسين داي يتعرف على جدول مبارياته في البطولة العربية

تعرف فريق نصر حسين داي على جدول مبارياته ضمن منافسة البطولة العربية للأندية، بعد إعلان الإتحاد العربي لكرة القدم عن البرنامج الخاص بالدورة التي تستضيفها مصر من الـ21 جويلية المقبل وإلى غاية الـ5 من أوت.

سينافس ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة، في هذه البطولة إلى جانب 12 فريقا من 10 دول عربية على لقب بطل العرب، حيث تتواجد النصرية ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من الأهلي المصري، الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي، وسيبدأ ممثل الجزائر مشوار في المنافسة العربية بمواحهة فريق الوحدة الإماراتي يوم 22 جويلية على ملعب "إستاد السلام"، فيما ستكون مواجهته الثانية أمام الفيصلي الأردني في 25 جويلية على نفس الملعب، أما المباراة الأخيرة ضمن المجموعات سيلاقي فيها نصر حسين داي الأهلي المصري يوم 28 جويلية على ملعب "إستاد السلام".

وبرمج الإتحاد العربي لكرة القدم مبارتي الدوري نصف النهائي يوم 2 أوت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، وهو ذات الملعب الذي سيحتضن النهائي المبرمج بتاريخ الخامس من نفس الشهر.