05 جوان 2017 1 0 djalal
نذير بلحاج يلتحق بنادي السيلية القطري نذير بلحاج يلتحق بنادي السيلية القطري
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نذير بلحاج يلتحق بنادي السيلية القطري

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تعاقد نادي السيلية القطري، مع الدولي الجزائري السابق، نذير بلحاج، لموسم قابل للتجديد قادما من نادي سيدان الفرنسي، وهذا بعد منافسة قوية مع مواطنه المرخية وحتى الوداد البيضاوي المغربي الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب في الأيام الأخيرة. وتملكت إدارة السيلية رغبة جامعة في التعاقد مع لاعب أولمبيك ليون السابق، وهذا بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلك في الدوري القطري، بعد سنوات مميزة قاضها مع نادي السد ولـستة سنوات كاملة.

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