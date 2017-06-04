بالفيديو.. براهيمي يتحدث عن ألكاراز ومتأكد من نجاحه مع الخضر

تحدث الدولي الجزائري ياسين براهيمي عن الناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز، معددا ميزاته من الجانب التدريبي وطريقة عمله بحكم التجربة التي جمعته به سابقا في فريق غرناطة.

وبدأ براهيمي حديثه عن الناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز، من خلال التطرق لشخصيته وطريقة عمله، حيث قال في حديث له مع قناة "النهار" خلال المنطقة المختلطة التي خصصت أمس بسيدي موسى: "ألكاراز مدرب يحسن التعامل مع المجموعة التي يملكها واللاعبين المتاحين لديه، كما يجيد التأقلم مع جميع الظروف"، وأضاف: "يحب الإنضباط بالدرجة الأولى في العمل ويركز على العمل التكتيكي في تدريباته".

أما على المستوى الشخصي وعلاقته بالمدرب الإسباني، بحكم المعرفة السابقة بين الطرفين قال براهيمي: "صحيح أني تعاملت مع المدرب ألكاراز لمدة موسم ونصف في غرناطة لكن أظن أن الأمور تختلف بين الفريق والمنتخب".

ولم يخف براهيمي تفاؤله وآماله بنجاح لوكاس ألكاراز مع الخضر قائلا: "أظن أنه سيساعدنا كثيرا على التحسن والتطور من الجانب التقني والتكتيكي لنكون أكثر قوة"، وتابع: "أتمنى أن نعود مع الناخب الوطني الجديد لأحسن مستوياتنا والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".