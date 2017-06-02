لوكاس ألكاراز يكشف السبب الحقيقي لإختيار ملعب تشاكر

كشف الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، الأسباب الحقيقة حول مواصلة استقبال الخضر لمنافسيه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وقال ألكاراز في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم استعدادا لمواجهة غينيا والطوغو ان الطاقم الفني واللاعبين والفاف هم من اختاروه، كما اضاف بإن رفقاء محرز قد يلعبون في ملاعب اخرى في قادم المواعيد، وقال ألكاراز:" الطاقم الفني اللاعبون والفاف هم من اختاروا ملعب تشاكر، ولكن قد نرى المنتخب ينشط في ملاعب في مدن أخرى مستقبلا".