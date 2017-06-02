02 جوان 2017 1 0 djalal
لوكاس ألكاراز يكشف السبب الحقيقي لإختيار ملعب تشاكر لوكاس ألكاراز يكشف السبب الحقيقي لإختيار ملعب تشاكر
الرئيسية | الفريق الوطني | لوكاس ألكاراز يكشف السبب الحقيقي لإختيار ملعب تشاكر

لوكاس ألكاراز يكشف السبب الحقيقي لإختيار ملعب تشاكر

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

كشف الناخب الوطني، لوكاس ألكاراز، الأسباب الحقيقة حول مواصلة استقبال الخضر لمنافسيه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وقال ألكاراز في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم استعدادا لمواجهة غينيا والطوغو ان الطاقم الفني واللاعبين والفاف هم من اختاروه، كما اضاف بإن رفقاء محرز قد يلعبون في ملاعب اخرى في قادم المواعيد، وقال ألكاراز:" الطاقم الفني اللاعبون والفاف هم من اختاروا ملعب تشاكر، ولكن قد نرى المنتخب ينشط في ملاعب في مدن أخرى مستقبلا".

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: