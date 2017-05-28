28 ماي 2017 1 0 djalal
بالفيديو... هدف رائع من محرز في مرمى أتليتيكو مدريد بالفيديو... هدف رائع من محرز في مرمى أتليتيكو مدريد
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بالفيديو... هدف رائع من محرز في مرمى أتليتيكو مدريد

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وقع الدولي الجزائري رياض محرز هدف رائع في مرمى أتليتيكو مدريد أمسية اليوم الأحد في المباراة الإستعراضية لتوديع ملعب فيسانتي كالديرون معقل نادي أتليتيكو مدريد الإسباني .ولعب محرز في فريق نجوم العالم أمام نادي أتليتيكو مدريد حيث زامله كل من البرازيلي رونالدينيو، الهولندي سيدورف والإسباني ماندييتا، وتمكن رياض محرز من معادلة النتيجة في الدقيقة الـ 41 بعد سلسلة من المراوغات داخل منطقة العملايات. 

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