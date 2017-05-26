فوزي غلام ضمن أفضل الأفارقة في أوروبا

اختارت صحيفة، فرانس فوتبول الفرنسية، الدولي الجزائري فوزي غلام ضمن التشكيلة المثالية للمحترفين الأفارقة في أوروبا للموسم 2016/2017، وهذا بعد تألقه مع نابولي محليا وأوروبيا، وتمكنه من البصم على 10 تمريرات حاسمة بين الدوري الإيطالي و دوري أبطال أوروبا. كما تم اختيار الدوليان، سفيان هني ونبيل بن طالب في التشكيلة الإحتياطية التي اختارتها ذات الجريدة، حيث قاد الأول نادي أندرلخت للفوز بلقب الدوري وكأفضل ممرر في بلجيكا، في حين سجل الثاني أرقام مميزة مع شالك الألماني،وهذا منذ انضمامه الصيف الماضي قادما من توتنهام الانجليزي.