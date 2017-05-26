تيتي..ليس لألفيش مثيل

إمتدح المدرب أدينور ليوناردو باتشي الملقب بـ"تيتي"، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، بمدافعه داني ألفيس، الناشط في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، مؤكدًا أنّه أفضل ظهير أيمن في العالم، والأكثر إستمرارية. وساهم ألفيس، في فوز يوفنتوس بالثنائية المحلية في إيطاليا (دوري وكأس)، بعدما انضم مطلع الموسم للبيانكونيري، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة إنتقال حر. كما سجَّل ألفيس، هدفًا، وصنع 3 أهداف أخرى، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، ليصل بالسيدة العجوز، لنهائي المنافسة القارية أمام ريال مدريد في 3 جوان المقبل. وقال تيتي، في تصريح صحفية، اليوم الجمعة: "لا يوجد لاعب آخر في العالم يشبه ألفيس". موضحًا: "أنصح جميع اللاعبين صغار السن، بمشاهدة داني، والتعلم منه، والقدرة على قيادة الفريق، داخل الملعب وشخصيته البارزة". متابعًا: "إنّه لاعب مرح، لكنّه أيضًا يكون منتبهًا في التدريبات، ويعرف ما الّذي يجب القيام به، لذلك يستطيع تحقيق الكثير، خلال مسيرته سواءً في كرة القدم، أو غيرها". وحقق ألفيس 34 بطولة في مسيرته الكروية، مع إشبيلية، وبرشلونة في إسبانيا، ويوفنتوس، بالإضافة لمنتخب البرازيل. كان ألفيس، اللاعب الوحيد، الذي حقق 7 بطولات في عام واحد في 2009، بالفوز بالدوري والكأس والسوبر الإسباني، ومونديال الأندية، ودوري الأبطال، والسوبر الأوروبي، مع برشلونة، بالإضافة لكأس القارات مع البرازيل.