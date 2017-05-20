بودبوز يتفوق على نايمار ويفضل تأجيل الحديث عن العروض

تفوق الدولي الجزائري رياض بودبوز، على نجم برشلونة نيمار، والعديد من النجوم في مختلف البطولات الأوربية الكبرى بتصدره الترتيب الخاص بأكثر اللاعبين خلقا للفرص في البطولات الخمس الكبرى في أوربا لموسم 2016/2017.

تفوق الدولي الجزائري رياض بودبوز، على نجم برشلونة نيمار، والعديد من النجوم في مختلف البطولات الأوربية الكبرى بتصدره الترتيب الخاص بأكثر اللاعبين خلقا للفرص في البطولات الخمس الكبرى في أوربا لموسم 2016/2017.

وتمكن بودبوز من خلق "114" فرصة منذ بداية الموسم الحالي للبطولة الفرنسية، حسب ما كشف عنه موقع "سوكاوكا" المختص في الأرقام والاحصاءات، ليتقدم بذلك لاعب مونبيلي على العديد من النجوم، على غرار نجم توتنهام كريستيان ايريكسين الذي حل في المركز الثاني بـ "109"، والألماني باسكال غروس لاعب أتنغلوستاد "95"، كما تفوق بودبوز أيضا على البرازيلي نيمار نجم "البارصا"، الذي خلق هذا الموسم "88" فرصة فقط، في حين جاء في المركز الخامس لاعب أتلانتا الإيطالي أليخاندرو غوميز بـ "87".

وفي سياق منفصل، تحدث اللاعب الجزائري عن العروض التي وصلته، وأكد أنه يركز في الوقت الراهن على المنتخب الوطني، وقال في هذا الشأن في حوار خص به صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية: "إنه أحد أفضل أربعة فرق في فرنسا، ويملك مشروعا مهما، لكني قلت نفس الشيء بخصوص فريق نيس في وقت مضى يبقى أنني أؤكد استعدادي لدراسة كل العروض المتاحة وأكثر ما يهمني هو مشروع الفرق التي سأركز عليها لكن بعد ختام البطولة، وأركز على مشاركتي مع المنتخب الجزائري".