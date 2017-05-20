بن ناصر.. سأمثل الألوان الوطنية أفضل تمثيل في الكان القادم

أكد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عزمه على الظهور في كأس أمم افريقيا المقبلة رفقة المنتخب الوطني الجزائري، مبرزا رغبته في إظهار موهبته وامكاناته الحقيقية للجماهير الجزائرية التي قال اللاعب أنها لم ترى شيء بعد من امكاناته.

واسترسل بن ناصر في حديثه عن المنتخب الوطني الجزائري في حوار له مع موقع مجلة "أونز مونديال" الفرنسية: "في كأس افريقيا 2017 استفدت كثيرا من تواجدي مع المنتخب اكتسبت الكثير من الخبرة سواء في التدريبات أو برؤية زملائي في الميدان"، مؤكدا في ذات الوقت عزمه على المشاركة في الدورة المقبلة بالقول : "سأشارك في كأس أمم افريقيا المقبلة بثقة أكبر"، وعن الأشياء التي يرى بن ناصر على الخضر العمل عليها أكثر مستقبلا قال: "نملك فرديات هائلة في المنتخب لكن علينا العمل على اللعب الجماعي"، وتابع "دائما ما نظهر بوجه أوروبي وهو ما لا ينفع في إفريقيا"، ولم يفوت بن ناصر الفرصة للحديث عن الجماهير الجزائرية التي تتابعه بقوة : "لم أر أجواء مثل التي تصنعها الجماهير الجزائرية تلقيت العديد من التشجيعات منهم، أقول لهم لم تروا شيء بعد، وسأكون عند حسن ظنكم مستقبلا".

وعن مستقبله أكد بن ناصر أنه لم يقرر بعد مؤكدا، وفي ذات الوقت أنه على موعد مع المدرب أرسين فينغر للفصل في ذلك، مبديا رغبته في الإنضمام لفريق يسمح له بالمشاركة بانتظام: "لا أستطيع اللعب مع الرديف، أريد اللعب بانتظام وإن تمت إعارتي لموسم آخر في "الليغ 1" الفرنسية أو "الليغا" سيكون الأمر رائعا".