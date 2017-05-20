محرز يشارك في مباراة إحتفالية رفقة رونالدينيو وسيدورف

سيشارك نجم المنتخب الوطني رياض محرز صانع ألعاب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، في مباراة إحتفالية في ملعب "فيسانتي كالديرون" في عاصمة الإسبانية مدريد، إلى جانب نجوم كبار في عالم الكرة المستديرة على غرار البرازيلي رونالدينيو و الهولندي كلارنس سيدورف.

وجهت إدارة نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، دعوة للاعب ليستر الجزائري محرز من أجل المشاركة في مباراة إحتفالية لتوديع ملعبها "فيستنتي كالديرون"، حسب ما كشفت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حيث سيرحل "روخي بلانكوس" عن ملعبه الحالي في نهاية الموسم، ليتنقل إلى ملعبه الجديد "واندا ميتروبوليتانو"، ومن المنتظر أن تُقام هذه المباراة يوم 28 ماي المقبل.