بالصور.. ألكاراز يجتمع بلاعبي الخضر في بلجيكا ويستريح في باريس

تنقل الناخب الوطني لوكاس ألكاراز إلى العاصمة البلجيكية بروسكل، أين التقى بكل من سفيان هني وإدريس سعدي وبعدها انتقل إلى باريس، أين قابل رشيد غزال ليأخذ بعدها يوم راحة، بعد سلسلة الزيارات للاعبي المنتخب الوطني في أوروبا.

نشر المدرب الإسباني صورا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه بلاعبي المنتخب الوطني، الذين التقى بهم، يوم الثلاثاء صباحا، ويتعلق بكل من مهاجم أندرلخت البلجيكي سفيان هني وإدريس سعدي مهاجم كورتيك البلجيكي، اللذان التقاهما في بروسكل، وكان برفقته المناجير العام للمنتخب الوطني، عبد الحكيم مدان، كما انتقل بعدها إلى باريس للاجتماع بلاعب ليون الفرنسي رشيد غزال، ضمن سلسة لقاءاته باللاعبين قبل الإعلان عن قائمة الخضر الخاصة بمبارتي غينيا والطوغو.

وفضّل ألكاراز الركون إلى الراحة بعد أسبوع شاق تخلله سلسة من الاجتماعات واللقاءات مع لاعبي المنتخب الوطني، حيث كانت البداية من إسبانيا، وبعدها ألمانيا، لينتقل بعدها إلى فرنسا وبلجيكا قبل العودة إلى باريس، واختار الناخب الوطني العاصمة الفرنسية للاستراحه فيها حسب الصور التي نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر".