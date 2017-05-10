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10 ماي 2017 1 0 djalal
المنتخب الجزائري لكرة اليد يحقق أول فوز له في ألعاب التضامن الإسلامي
فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد أمام نظيره الباكستاني بنتيجة 47 - 24 لحساب الجولة الثانية من دورة كرة اليد لألعاب التضامن الإسلامي الرابعة لأقل من 21 عاماً بأذربيجان. وحقق الخضر الفوز الأول لهم، بعد الهزيمة أمام العربية السعودية 26 -13. واستغلت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد فرصة إجراء الألعاب الإسلامية للمشاركة بمنتخب اقل من 21 سنة الذي يحضر لبطولة العالم المقررة في جويلية 2017 بالجزائر، والتي تسحب قرعتها الخميس المقبل. وسيخوض لاعبو المدرب رابح غربي يوم الخميس، اللقاء الثالث والأخير لحساب المجموعة ''أ''، أمام منظم المنافسة ''اذربيجان''، وتضم المجموعة الثانية كل من تركيا، المغرب، العراق و الأردن، حيث يتأهل صاحبا المرتبتين الأولى والثانية عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي من المنافسة.
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