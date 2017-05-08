رياض محرز ضمن افضل اللاعبين الأفارقة هذا الأسبوع

اختير الدولي الجزائري رياض محرز ضمن افضل اللاعبين الأفارقة في الدوريات الخمس الكبرى، في هذا الأسبوع. حيث تمكن رياض محرز من قيادة ليستر لفوزاً ثمين بـ3-1 أمام واتفورد، وبذلك ضمان الثعالب للبقاءرسمياُ. وجاء إلى جانب محرز، عدة لاعبين تألقوا هذا الأسبوع على غراربيرام ديوف، ويلفريد نديدي، فيكتور وانياما في انجلترا، سيدريك باكامبو ومال وأغبو في اسبانيا، محمد صلاح، كيتا بالد وماندجيكا. للتذكير، ولعب محرز أمام واتفورد مباراته الـ100 مع ليستر هذا الموسم، ليصبح اول جزائري يصل لهذا العدد من المباريات، اضافة إلى تسجيله الهدف الثاني عشر هذا الموسم.