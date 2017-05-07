روما يقسو على ميلان في سان سيرو

أعرب المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في بقاء المدرب الفرنسي أرسين فينغر على رأس القائمة الفنية لنادي أرسنال إقرأ التفاصيل تمكن نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، من إستعادة جزء من التألق الذي صاحبه الموسم الماضي مع ناديه الإنجليزي، ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إقرأ التفاصيل

بودبوز مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي في فرنسا يتنافس كل من النجم الجزائري لنادي مونبولييه الفرنسي رياض بودبوز والكاميروني المتوج مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس إفريقيا 2017، بينجامين موكونغو لاعب لوريون، والإيفواري جان