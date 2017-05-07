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07 ماي 2017 1 0 djalal
روما يقسو على ميلان في سان سيرو
سحق فريق روما مضيفه إي سي ميلان بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي. وافتتح روما التسجيل بثنائية لإدين دجيكو في الدقيقتين الـ8 و28، قبل أن يقلص ميلان النتيجة بهدفٍ لماريو باسيليتش في الدقيقة 76. وعاد الغيلاروسي لتسجيل ثنائية عن طريق ستيفان الشعراوي في الدقيقة 78، ودانييلي دي روسي من ركلة جزاء في الدقيقة87. واستعاد روما المركز الثاني من نابولي بـ 78. في حين توقف رصيد ميلان عند النقطة 59 بالمركز السادس.
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