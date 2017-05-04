|
04 ماي 2017 1 0 djalal
الخضر يحافظون على مركز 54 عامياً
كشفت الإتحاد الدولي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي عن التنصيف الخاص بالمنتخبات لشهرماي، حيث حافظ المنتخب الوطني على تصنيفه بتواجده في المركز 54 عالميا و11 إفريقيا، خلف مصر (19) السنيغال (30) الكاميرون (33) بوركينافاسو (35) نيجيريا (40) جمهورية الكونغو (41) تونس (42)، غانا (45) كوت ديفوار(48) والمغرب (53 ). وتقدم المنتخب الطوغولي المنافس القادم للخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا2019بمركز واحد وتحديدا إلى المرتبة 106.
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك