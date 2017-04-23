منصوري يلتحق بغوركيف

يبدو أن مناجير المنتخب الجزائري السابق يزيد منصوري قد وجد وجهة جديدة عقب نهاية مهمته مع الخضر، متوسط ميدان نادي لوريون سابقا والذي عمل من قبل مع الناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركيف سيلتحق به في نادي رين حيث من المزمع أن يدعم منصوري خلية الإستقدامات للنادي، حيث كشف موقع واست فرانس بأن منصوري قد عاين حصة رين ليوم الأربعاء المنقضي و دون بعض الملاحظات من أجل الشروع جديا في عمله. جدير بالذكر أن منصوري عمل رفقة غوركيف في المنتخب الوطني من جويلية 2014 كمناجيرعام قبل أن يشغل منصب مدرب مساعد لنبيل نغيز بعد رحيل غوركيف.