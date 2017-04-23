28 أفريل 2017 1 0 djalal
الإتحاد البرتغالي يرفض طعن بورتو و براهيمي يغيب أمام تشافيز الإتحاد البرتغالي يرفض طعن بورتو و براهيمي يغيب أمام تشافيز
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الإتحاد البرتغالي يرفض طعن بورتو و براهيمي يغيب أمام تشافيز

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رفضت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد البرتغالي لكرة القدم، رسميا طعن فريق بورتو، من أجل تقليص عقوبة الدولي الجزائري ياسين براهيمي، الذي كان قد ثم ايقافه لمباراتين بعد طرده ضد سبورتينغ براغا بالبطاقة الحمراء وكان مدرب الدراغاو، نونو اسبيرتو سانتو، يُمني النفس بتقليص عقوبة اللاعب للقاء واحد ومنه حضور لقاء تشافيزغدا السبت، بعدما كان قد استنفذ اللقاء الأول، وكان ذلك السبت الماضي ضد فيرنسي.

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