17 أفريل 2017 1 0 خالد
القائد يعود وسليماني يغيب عن تحضيرات ليستر لمواجهة الأتليتي القائد يعود وسليماني يغيب عن تحضيرات ليستر لمواجهة الأتليتي
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القائد يعود وسليماني يغيب عن تحضيرات ليستر لمواجهة الأتليتي

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إستعد نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الإثنين للقاء العودة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمعه والضيف الثقيل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني غدًا، الثلاثاء، بخوض حصة تدريبة تحضيرية تحت قيادة مدربه كريغ شكسبير بمشاركة قائد الثعالب ويس مورغان ويوهان بن علوان، لكن في ظل غياب مهاجم المنتخب الوطني إسلام سليماني ولاعب الوسط نامباليس ميندي. وتدرب النادي الأزرق، الّذي خسر الذهاب على ملعب الأتليتي "فيسينتي كالديرون" بهدف دون رد، اليوم الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش في المدينة الرياضية للنادي. وغاب مورغان عن آخر 6 مباريات للثعالب بسبب إصابة في الظهر، لكنه تدرب اليوم الإثنين مع باقي زملاءه. وخاض التدريب أيضًا الفرنسي-التونسي يوهان بن علوان والذي لم يكمل مواجهة كريستال بالاس السبت الماضي في الدوريالإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثليهما لشعوره بعض آلام. ولم يُشارك في الحصة التحضيرية هدّاف الخضر إسلام سليماني بسبب الإصابة الّتي حرمته أيضًا من المشاركة في مواجهة بالاس، بينما تغيب ميندي لنفس السبب. وخيمت أجواء مرحة على مران اليوم الذي بدأ بتدوير الكرة قبل خوض تدريبات الركض المستمر والإطالة وحضره الحارس الأسطوري بيتر شمايكل والد كاسبر شمايكل حارس الثعالب.

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