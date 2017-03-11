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لوكاس ألكاراس مدرباً جديداً للخضرأعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، يوم الخميس عن المدرب الجديد للخضر، الإسباني لوكاس ألكاراس. وبهذا سيكون ألكاراس أول مدرب إسباني يكتشف الأجواء الحماسية للجماهير الجزائرية
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كرة عربية
قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إستدعاء كافة لاعبيه المتاحين، بإستثناء الفرنسي رافاييل فاران المصاب، لداربي العاصمة الإسبانية اليوم السبت إقرأ التفاصيل
يخطط الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لتحقيق الإستفادة القصوى من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الملكي، خلال مواجهات الميرنغي الحاسمة، خلال إقرأ التفاصيل
14 أفريل 2017 1 0 خالد
الرئيسية | الفريق الوطني | فيديو.. بن زية يصاب وقد يغيب حتى نهاية الموسم
فيديو.. بن زية يصاب وقد يغيب حتى نهاية الموسم
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