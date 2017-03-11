فيديو.. بن زية يصاب وقد يغيب حتى نهاية الموسم

قرر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إستدعاء كافة لاعبيه المتاحين، بإستثناء الفرنسي رافاييل فاران المصاب، لداربي العاصمة الإسبانية اليوم السبت إقرأ التفاصيل

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، لتحقيق الإستفادة القصوى من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الملكي، خلال مواجهات الميرنغي الحاسمة، خلال إقرأ التفاصيل