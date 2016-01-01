سوداني.. لم يحن بعد وقت إحترافي في الصين

رفض المهاجم المنتخب الوطني هلال العربي سوداني، هدّاف نادي دينامو زغرب الكرواتي، التفكير حاليًا في العرض الّذي تلقاه من بعض الأندية الصينية للإستفادة من خدماته خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي. وعلق سوداني في تصريحات خص بها الصحافة الكرواتية على العرض الصيني قائلًا: "تلقيت عرضًا مغريا للإحتراف في البطولة الصينية الممتازة، عندما كنت متواجدًا مع المنتخب الوطني بصدد تحضير نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 في الغابون. لكنني رفضت العرض لأنّني لست مستعدًا للإنتقال إلى هذه البطولة في الفترة الحالية"، مضيفًا: "لكن من الممكن أن يكون ذلك في المستقبل، أمّا حاليًا فمازالت غير مستعد لذلك". كما أكد، أحد أبرز هدافي الخضر،عن إرتياحه بتواجده في نادي دينامو زغرب الّذي تأقلم معه. وقال: "أحس براحة كبيرة مع الدينامو، خاصة وأنّ الجميع من لاعبين ومدربين وجماهير يرغبون في بقائي. فأنا لا أريد أن أغادر الفريق بطريقة سيئة". ويجدر التذكير إلى أنّ هلال العربي سوداني قام في الفترة الأخيرة بتجديد عقده مع ناديه الحالي لفترة ثلاث سنوات كما شارك معه في 32 مباراة خلال الموسم الحالي، مسجلًا 13 هدفًا وصانعًا ستة (6) أهداف أخرى.