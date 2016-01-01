صحيفة أس الإسبانية تكشف اسم المدرب القادم للخضر

أكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن المدرب القادم للمنتخب الجزائري سيكون بشكل كبير خواندي راموس، وأضاف نفس المصدر بإن مسؤولين جزائريين يتواجدون في اسبانيا لحسم صفقة المدرب القادم للخضر، وخاض صاحب 62 عاماً عدة تجارب في اسبانيا، روسيا، انجلترا، كما سبق له وان درب كل من: توتنهام واشبيلية وتوج بالدوري الأوروبي مرتين وبالسوبر الأوروبي وبكأس الملك .وفي نفس السياق فقد أكدت "أس" أن هنالك خيارا ثانيا مطروحا وهو الإسباني الأخر غاريدو .ولتذكير فإن زطشي أكد أن المدرب القادم للخضر سيكون من المدرسة الإسبانية في انتظار الإعلان الرسمي من الفاف .