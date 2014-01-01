روراوة يشرع رسمياً في منصبه الجديد في الفيفا

شرع الرئيس السابق للإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة في مهامه كعضو للجنة المالية بالإتحاد الدولي لكرة القدم، بزوريخ السويسرية. وكانت الفيفا قد أعلنت قبل أسابيع عن تغييرات كثيرة مست تركيبة كل لجانها، ومنها اللجنة المالية التي شهدت تواجد روراوة، حيث بدأت اللجنة نشاطها فعليا يوم 15 مارس، بينما إلتحق رئيس الفاف السابق بمنصبه بعد فراغه من عملية تسليم المهام بينه وبين الرئيس الجديد لفاف خير الدين زطشي يوم 21 مارس الماضي، وإلى جانب فقدانه منصب رئاسة الفاف، خسر روراوة أيضا منصبه باللجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم لصالح المغربي فوزي لقجع، و سبق له أيضا أن فقد عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا في ماي 2015 حيث لم يودع طلب تجديد عضويته لها في العهدات المؤقتة الثلاثة الأخيرة. ليحتفظ فقط بمنصبه كنائب لرئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، و كذا منصبه في اتحاد شمال إفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن روراوة سبق له شغل عدة مناصب على مستوى الفيفا، على غرار عضوية لجنة الجمعيات، اللجنة القانونية، لجنة تنظيم كأس العالم، لجنة تنظيم كأس العالم للأندية.