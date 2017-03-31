سوداني يمدد عقده مع دينامو زغرب إلى غاية 2020

مدد مهاجم المنتخب الوطني هلال سوداني عقده مع ناديه الكرواتي، دينامو زغرب، إلى غاية 2020، حسب ما أكدته الصحافة المحلية اليوم الجمعة.

وينتهي عقد سوداني مع أبطال كرواتيا في جوان المقبل، حيث كان مرشحًا لتغيير الأجواء سيما في ظل إهتمام بعض الأندية الأوروبية الأخرى بخدماته، قبل أن يقرّر تمديد تجربته مع نادي العاصمة الكرواتية. وانضم المهاجم صاحب الـ29 عامًا إلى دينامو زغرب في صائفة 2013 قادمًا من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي الّذي لعب له ما بين 2011 و2013 في أول تجربة إحترافية له في أوروبا. وتمكن سوداني من الفوز مع دينامو زغرب بثلاث بطولات محلية (2014 و2015 و2016) ومرتين بكأس كرواتيا (2015 و2016)، مرتين بكأس السوبر المحلية (2015 و2016). ويحتل رفقاء سوداني المرتبة الثانية في بطولة الموسم الجاري بفارق 4 نقاط عن الرائد ريجيكا، بينما يأتي ثاني أفضل هدّاف للمنتخب الجزائري حاليًا، في وصافة ترتيب الهدافين بـ11 هدفًا، ومتأخرًا بهدف واحد عن المتصدر إيجوبي، لاعب أوسيجاك.