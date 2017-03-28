الرئيس الجديد للفاف يقرر توقيف البطولة مؤقتا لهذه الأسباب

قرر المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، وقف مباريات البطولة الوطنية المحترفة، بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من تسوية المباريات المتأخرة.

وجاء قرار المكتب الفيدرالي للفاف، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب اليوم برئاسة الرئيس الجديد للفاف خير الدين زطشي، حيث أعلنت أعلى هيئة كروية بالجزائر أن هذا القرار يهدف الى تفادي ترتيب المباريات في نهاية البطولة.

وحسب ما تردد من أنباء، فإن اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف ما يزال متواصلا، بعد الاستماع لحصيليتي البطولة والمديرية الفنية.