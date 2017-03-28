في فيديو.. شاهد ما قاله وزير الشباب والرياضة حول ملعبي براقي والدويرة

إختار موقع نادي ستنادار دولياج البلجيكي، الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل أفضل لاعب لشهر مارس في النادي، بعد تألقه الكبير، وتمكنه من تسجيل عدة أهداف وتمريرات إقرأ التفاصيل حمل اجتماع المكتب التنفيذي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي عقده رئيس الفاف، خير الدين زطتشي، عدة تعيينات في مناصب مهمة، حيث سيكون رئيس اتحاد العاصمة إقرأ التفاصيل