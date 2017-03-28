28 مارس 2017 1 0 خالد
إتحاد العاصمة يؤكد بقاء عائلة حداد على رأس إدارة النادي إتحاد العاصمة يؤكد بقاء عائلة حداد على رأس إدارة النادي
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إتحاد العاصمة يؤكد بقاء عائلة حداد على رأس إدارة النادي

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