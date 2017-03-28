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إختار موقع نادي ستنادار دولياج البلجيكي، الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل أفضل لاعب لشهر مارس في النادي، بعد تألقه الكبير، وتمكنه من تسجيل عدة أهداف وتمريرات إقرأ التفاصيل
حمل اجتماع المكتب التنفيذي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي عقده رئيس الفاف، خير الدين زطتشي، عدة تعيينات في مناصب مهمة، حيث سيكون رئيس اتحاد العاصمة إقرأ التفاصيل
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حقق ريال مدريد فوزاً صعباً أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني. واستعاد ريال مدريد صدارة إقرأ التفاصيل
28 مارس 2017 1 0 خالد
الرئيسية | الفريق الوطني | ماندي، محرز وبراهيمي في آخر أخبار محترفينا
ماندي، محرز وبراهيمي في آخر أخبار محترفينا
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