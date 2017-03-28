الفاف.. إنطلاق أول إجتماع للمكتب الفيدرالي برئاسة زطشي وهذه أهم المحاور التي سيناقشونها

إنطلاق، اليوم الثلاثاء، أول إجتماع للمكتب الفيدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة الرئيس الجديد للفاف خير الدين زطشي في المركز التقني لتحضير المنتخبات في سيدي موسى، بهدف معالجة العديد من الملفات من أبرزها تعيين ناخب وطني جديد.

وقال موفد تلفزيون النهار، إن كل أعضاء المكتب الجديد لزطشي حضروا من أجل مناقشة العديد من المحاور وإتخاذ جملة من القرارات. ومن المنتظر، أن يتم خلال الإجتماع تعيين ناخب وطني جديد لقيادة محاربي الصحراء، في قادم الإستحقاقات التي من أبرزها تصفيات كأس أمم إفريقيا وكذا كأس العالم، ومطروح على المكتب العديد من الأسماء من بينها المدرب الفرنسي كريستان كوربيس. وسيتم أيضا تقسيم المهام على أعضاء مكتب زطشي وكذا توسيع المديرية الفنية الوطنية لتعزيز التعاون ما بين أعضاء المكتب الفيدرالي. ومن بين الملفات التي سيتم مناقشتها، هي تعيين رئيس جديد على رأس لجنة التحكيم، وفي هذا الصدد يبرز إسمين على الأرجح هما جمال حيمودي ومختار أمالو. كما سيتم اليوم النظر في قانون العفو الشامل عن الرياضيين والمدربين ورؤساء النوادي، الذين تعرضوا للإيقاف في عهدة الرئيس السابق محمد روراوة.