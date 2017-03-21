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21 مارس 2017 1 0 خالد
إنطلاق مراسيم تسليم المهام بين الرئيس الجديد للفاف ومحمد روراوة
أنطلقت، اليوم الثلاثاء، مراسيم تسليم المهام بين الرئيس الجديد للإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف خير الدين زطشي والرئيس السابق محمد روراوة بمقر الإتحادية بدالي براهيم في العاصمة.
وكشف موفد قناة النهار، أن محمد روراوة تأخر عن القدوم بأزيد من ساعتين، مشيرا أنه تفادى الدخول من الباب الرئيسي للمقر. وأضاف، أن الرئيس الجديد للفاف زطشي سيتوجه رفقة روراوة أمسية اليوم إلى مركز التقني لتحضير المنتخبات بسيدي موسى.
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