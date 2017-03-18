ولد علي.. على الرئيس القادم للفاف تفادي القرارات الانفرادية وتطبيق القانون على الجميع

أكد وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي اليوم السبت بالبليدة أنّ الجزائر لديها "مسؤولين أكفاء قادرين على إعادة الكرة الجزائرية الى مكانتها خاصة على المستوى الإفريقي". وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إعطائه رفقة وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية إيداليا إشارة انطلاق سباق نصف الماراطون الدولي بملعب مصطفى تشاكر أن الساحة الرياضية الوطنية تتوفر على "العديد من المسؤولين الأكفاء القادرين على إعادة الكرة الجزائرية الى المكانة التي تليق بها". وقال الوزير أنّ "السر في بلوغ أي نجاح كان يكمن في العمل ضمن فريق و الإبتعاد عن فكرة اتخاذ شخص واحد لمختلف القرارات المصيرية دون الرجوع إلى أعضاء الفريق العامل معه" داعيا الرئيس المقبل للإتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى تبني سياسة العمل في "إطار تشاوري تضامني مع الحرص على تطبيق قوانين الجمهوريةالسارية على الجميع ودون استثناء". كما أكد السيد ولد علي أنّ الإتحادية الجزائرية لكرة القدم "لا يمكنها العمل بمفردها وإنّما يجب عليها التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهذا خدمة للكرة الجزائرية" مثمنًا في نفس الوقت على "روح المسؤولية الّتي تحلت بها لجنة الطعون على مستوى الإتحادية و الّتي عملت على تطبيق القرار السيادي الخاص بعقد الجمعية العامة للإتحادية يوم 20 مارس الجاري". من جهة أخرى تأسف الوزير للوضعية الّتي يتواجد بها الفريق الوطني لكرة القدم كونه يتواجد بدون منذ قرابة ثلاثة أشهر مما تعذر عليه إجراء التربصات التحضيرية خاصة والفريق على أبواب التصفيات الخاصة بكأس أمم إفريقيا مبديًا أمله في تدارك هذه الوضعية في "أقرب الآجال". يُذكر أنّ الوزير استهل زيارته إلى مدينة البليدة بتدشين مركز التسلية العلمية المتواجد بمركز الأعمال وسط المدينة أين أبدى إعجابه بهذا الصرح العلمي والثقافي معتبرًا إياه الملاذ الأمثل للشباب لتنمية قدراته في مختلف المجلات.