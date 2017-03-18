فيغولي يرشح محرز للعب في أكبر الأندية الأوروبية

إعتبر الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب نادي وست هام الإنجليزي، بأنّ زميله في المنتخب الوطني رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي، يملك الكثير من المواصفات الّتي تؤهله للانضمام لأكبر الأندية في أوروبا. وكان محرز، الّذي اختير كأفضل لاعب في البريمييرليغ خلال الموسم الماضي، تعرض لانتقادات لاذعة بعد مردوده المتواضع هذا الموسم والّذي تزامن أيضًا مع تراجع أداء ونتائج ليستر، ليصارع الأخير في الوقت الراهن على البقاء في ساحة الكبار محليًا. وقال فيغولي في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية: "محرز من بين أفضل لاعبي العالم في البطولة الإنجليزية، وحتى في أوروبا، لكن الأداء الضعيف الّذي أظهره ليستر هذا الموسم أعاقه عن الظهور بمستواه المعهود". مضيفًا: "محرز قادر على تكرار ما فعله العام الماضي، ربما في فريق آخر يلعب في القمة، لأنّ ناديه الحالي لا يسمح له بإظهار موهبته". وتابع اللاعب السابق لنادي فالنسيا الإسباني: "لم أتفاجأ بالمستوى الضعيف الّذي ظهر به ليستر هذا الموسم، لكن ما تحقق العام الماضي كان معجزة بكل تأكيد". ويواجه ليستر سيتي نظيره أتلتيكو مدريد في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، وعلق فيغولي في هذا الجانب قائلًا: "مستوى رابطة الأبطال يختلف عن مستوى البطولة الإنجليزية، وإذا فاز ليستر برابطة الأبطال فتلك ستكون أكبر المعجزات".