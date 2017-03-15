15 مارس 2017 1 0 djalal
ثنائي جزائري ضمن إكتشفات الدوري البلجيكي ثنائي جزائري ضمن إكتشفات الدوري البلجيكي
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ثنائي جزائري ضمن إكتشفات الدوري البلجيكي

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اختار موقع " أر تي بي أف " البلجيكي الثنائي الجزائري اسحاق بلفوضيل، وادريس سعدي. ضمن اكتشافات الدوري البلجيكي في مرحلته الأولى، الموقع البلجيكي اختار ادريس سعدي مهاجم نادي كورتري وصيف هدافي الدوري ضمن التشكيلة الأساسية، فيما تواجد اسحاق بلفوضيل مهاجم نادي ستاندار دو لياج في قائمة الإحتياطية. يذكر أن اللاعبان يتواجدان ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بفضل المستوى الكبير الذي ظهرا به هذا الموسم.

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