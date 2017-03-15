ولد علي.. من لم يخدم الشباب والرياضة الجزائرية عليه المغادرة

اختار موقع " أر تي بي أف " البلجيكي الثنائي الجزائري اسحاق بلفوضيل، وادريس سعدي. ضمن اكتشافات الدوري البلجيكي في مرحلته الأولى، الموقع البلجيكي اختار إقرأ التفاصيل كشف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، اليوم الثلاثاء، قصة بطل جزائري في الملاكمة تعرض للحقرة من طرف مسؤولي الإتحادية الجزائرية للملاكمة، حيث تم إقصاءه إقرأ التفاصيل