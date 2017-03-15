وزير الشباب والرياضة يفضح ممارسات حقرة ضد بطل جزائري في الملاكمة

كشف وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، اليوم الثلاثاء، قصة بطل جزائري في الملاكمة تعرض للحقرة من طرف مسؤولي الإتحادية الجزائرية للملاكمة، حيث تم إقصاءه من المشاركة في البطولة العربية للملاكمة رغم فوزه بنهائي البطولة الوطني للملاكمة صنف أواسط بالضربة القاضية.

وأعلن الهادي ولد علي، خلال ندوة صحفية بمركب محمد بوضياف عن مبادرة وطنية باشرت بها وزارة الشباب والرياضة المثمتلة في الدعم العمومي لترقية كرة القدم الوطنية الخاصة بالنوادي الهوية ، حضرها مدراء ورؤساء الناودي.

وطالب الهادي ولد علي، من كل رؤساء الأندية بمحاربة الحقرة والإستماع لمشاكل وإنشغالات الرياضي والمدرب والفريق التقني، وذلك بسبب تلقيه شكوة من طرف رياضيين تعرضوا للحقرة، مشيرا أنه تم معالجة البعض من القضايا.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير حالة ملاكم يدعى "عيدل مزيغ" ينشط في نادي "شباب تمزريت" ببجاية، شارك في منافسة وطنية صنف أوسط وفاز بضرب القاضية على منافسه، وبعد فوزه كان هذا الأخير ينتظر إستعاده للمشاركة في البطولة العربية للملاكم صنف أواسط بالقاهرة في مصر، إلا أنه لم يتلقى أي دعوة من طرف المسؤولين في لجنة التأديب للملاكمة. وعلى هذا قام رئيس نادي "شباب تمزريت" بمطالبة برلماني لكي يتصل بوزير الشباب والرياضة لكي يعقد له إجتماعا معه. وخلال إستضافة الوزير لرئيس النادي والملاكم والمنسق، قال الملاكم أنه تفاجأ بعدما لم يدرجوا إسمه في القائمة التي ستشارك في البطولة العربية للملاكمة بمصر، خاصة بعد فوزه بالضربة القاضية في الدوري النهائي على منافسه الذي تم وضعه في القائمة. وفورها إستدعت وزارة الشباب والرياضة بصرامة مسؤولي الإتحادية وطالبتهم بحذف إسم الخاسر وإدراج الملاكم الفائز في القائمة.

وأشار الوزير، إلى أن الملاكم الشاب شارك في البطولة العربية للملاكمة أواسط وتوج بالميدالية الذهبية، لفتا إلى أن مسؤولي الإتحادية للملاكمة إقترفوا ذنبا إزاء الرياضية الجزائرية.