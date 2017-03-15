لجنة الترشيحات في الفاف تسحب ثقتها من الرئيس علي باعمر وتلغي قرار التأجيل

سحبت لجنة الترشيحات لإنتخابات رئاسة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، الثقة من رئيسها علي باعمر.

وبقي إلى غاية يوم أمس، الثلاثاء، باعمر مصرًا على قرار التأجيل الذي أقرته لجنته، الذي يقضي بتأجيل الجمعية الإنتخابة لرئاسة الفاف إلى غاية 27 أفريل المقبل بدل الـ20 مارس الحالي وهو القرار الذي تراجعت عنه اللجنة، وقررت سحب بيانها التي نشرته على الموقع الرسمي للإتحادية، لتخرج اللجنة اليوم عن صمتها وتقرر سحب الثقة من رئيسها، وإلغاء قرار تأجيل.