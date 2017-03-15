ولد علي.. ليس هناك من هو معصوم من الخطأ لكن يجب تحمل المسؤولية

دعا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي كل الحضور في المؤتمرالصحفي الذي ترأسه، اليوم الإثنين، بخصوص آخر مرحلة من عملية توزيع الإعانات المالية على النوادي الهواة، إلى التحلي بروح المسؤولية ونبذ النزاعات والعمل المشترك من أجل تشريف الألوان الوطني.

وطالب الوزير كل الحاضرين بقاعة المحاضرات بمركب محمد بوضياف، من مختلف الفاعلين في الرياضة الوطنية من رؤساء الفدراليات الوطنية والجهوية والإعلاميين كذلك، إلى التحلي بروح المسؤولية ونبذ الخلافات والنزاعات، التي وصفها بالمزيفة، والعمل جنب إلى جنب للتحضير على أكمل وجه لأفضل إستضافة لمختلفة المنافسات الإقليمية والعالمية، المقبل عليها البلد وفتح أبواب الشراكة بين كل الفاعلين، كما أكد وجوب تفادي كل الخروقات والتجاوز في مختلف المجالات والتخصصات الرياضية من أجل تمثيل الألوان الوطنية أحسن تمثيل، موضحًا: "نحن نعمل على تقديم الأفضل والحرص على رفع الراية الوطنية"، موضحًا: "ليس هناك من هو معصوم من الخطأ لكن يجب تحمل المسؤولية"، مُلمّحًا لما حدث مع المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا، ومسؤولية محمد روراوة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم فيما جرى مع الخضر. متابعًا: "سنبذل كل الجهود من أجل محاربة كل أنواع الإهمال والتسيّب، وسنضع كل شخص في مكانه مناسب، من يريد أن يعمل معنا من أجل المصلحة العامة مرحبًا به، من لا يريد ذلك، يترك المجال لمن يريد أن يخدم الشباب والرياضيين الجزائريين". ومن جهة أخرى لم يهمل ولد علي الدور الهام للصحافة الرياضية مشيرًا إلى أنّه يقبل كل الإنتقادات، متابعًا: "لطالما تميزت علاقة والإعلام بالوضوح والشفافية، كما أنّي أتقبل كل الإنتقادات مهما كانت، ما دامت تعمل على تحسين الرياضة الوطنية".