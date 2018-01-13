خيسوس يتحدى الإصابة.. 2018 سيكون عامي

أكد البرازيلي الشاب غابرييل خيسوس نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنّه يسعى للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن، بعدما تبيّن أنّ إصابته في الرباط الجانبي للركبة ليست خطيرة ولا تتطلب عملية جراحية.

وخرج خيسوس من الملعب باكيًا في الدقائق الأولى من مباراة فريقه أمام كريستال بالاس يوم الأحد الماضي، وتوقعت وسائل الإعلام الإنجليزية غيابه لفترة طويلة.

وعلّق جيسوس على الإصابة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، مؤكدًا: "أجريت تصويرًا لركبتي اليسرى، والتشخيص هو وجود إصابة صغيرة في الرباط الجانبي، أحمد الله إنها ليست إصابة خطيرة جدًا ولا تتطلب إجراء عملية جراحية".

مضيفًا: "أعدكم بالعودة في أسرع وقت ممكن، أشكر كل المشجعين للدعم والأمنيات الإيجابية، أتمنى لكم عامًا سعيدًا، 2018 سيكون عامي".

ونشر السيتي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أمس الإثنين، مفاده: "خيسوس عانى من إصابة في الرباط الجانبي للركبة، خلال التعادل مع كريستال بالاس، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة، لتحديد فترة غيابه.. نتمنى لغابرييل الشفاء سريعًا، وسنبقيكم على إطلاع بخصوص تطورات وضعه، من خلال قنوات النادي الرسمية".