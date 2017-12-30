ماتيتش.. أحرس المرمى من أجل المانيو

أبدى وسط الميدان الصربي، نيمانيا ماتيتش، سعادته بالقدرة على تقديم الدعم لفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مختلف المراكز، وذلك بعد أن شارك في مركز قلب الدفاع في مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل مع بيرنلي 2ـ2، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان مانشستر يونايتد، قد ضم اللاعب الصربي الدولي من نادي تشيلسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ليلعب دور لاعب إرتكاز، لكنه أثبت قدرته على اللعب بمركز آخر عندما إحتاج منه ذلك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأبدى ماتيتش، صاحب الـ29 عامًا، سعادته واستعداده لأداء أي مهمة تتطلبها احتياجات الفريق ومديره الفني.

وقال ماتيتش، في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت: "بالطبع أحب اللعب في خط الوسط، ولكن إذا إحتاج الفريق المساعدة، وأراد المدرب الدفع بي في أي مركز آخر فسأفعل.. حتى في حراسة المرمى إذا إحتاج الفريق ذلك".