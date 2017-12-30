كلوب عن رحيل نجمه.. بإستثناء زواجي لا شيء أبدي

فاجأ الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي الجميع بتغيير رأيّه فيما يخص رحيل نجم فريقه، البرازيلي، فيليب كوتينيو، إلى نادي برشلونة.

وصرّح كلوب في مقابلة صحفية مع شبكة "ESPN" العالمية عن مستقبل اللاعب البرازيلي، قائلًا: "بإستثناء زواجي لا شيء أبدي، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وكان كلوب، يصر دائمًا على تمسكه باللاعب البرازيلي، ويؤكد أنّ التوقيت غير مناسب لرحيله، لكن تصريحاته اليوم، كانت مختلفة، وتلمّح لإمكانية رحيل كوتينيو قريبًا.

وعن إرتداء كوتينيو، لشارة القيادة مؤخرًا، قال: "لا أعرف، إنّه شيء رومانسي، عندما رأيت أنّ هندرسون لا يلعب رأيت من هو أقدم لاعب، وكان كوتينيو، هذا هو السبب".

مضيفًا: "عليك أن تكون ذكيًا قليلًا وتُفكر، مثلًا لو أعطيته شارة القيادة لن يذهب، الأمور لا تتم بهذه الطريقة، لكن من الواضح أنّه كان جيّدًا كقائد، لأنّه عليه أن يفعل أشياء مختلفة، شارة القيادة تجعلك تشعر بالضغط".

واختتم الألماني كلامه بالقول:"كل شيء جيّد في الوقت الراهن، ولكن لا أعرف إن كان منحه شارة القيادة سيكون عاملًا حاسمًا، ما أعرفه أنّه لعب جيّدًا في الأسبوعين الماضيين".