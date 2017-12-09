تشيلسي يضيّع فرصة الإنقضاض على الوصافة

ضيّع نادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي فرصة الإنقضاض على وصافة الترتيب ومزاحمة قطبي مانشستر عقبل سقوطه، اليوم السبت، في الداربي اللندني أمام مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة هدف دون رد.

أحرز المباراة الوحيد ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء، لينعش وست هام آماله في البقاء في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة وارتقى مؤقتًا للمركز الثامن عشر بفارق الأهداف وراء وست بروميتش ألبيون، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 32 نقطة، وبات معرضًا لفقدان المركز الثالث لصلاح ليفربول الّذي يلعب غدًا الأحد أمام جاره إيفرتون.