"الغانرز" يستعيدون هيبتهم اللندنية على حساب "السبيرز"

تمكن أرسنال من تحقيق فوز مهم على ضيفه وغريمه التقليدي في العاصمة الإنجليزية لندن، توتنهام هوتسبير، بنتيجة 2-0 يوم السبت، في إفتتاح مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي اللقاء كل من شكودران موستافي، في الدقيقة الـ36، وأليكسيس سانشيز، في الدقيقة الـ41، ليرتفع رصيد أرسنال إلى 22 نقطة ويصعد للمركز الـ5 مؤقتًا بفارق الأهداف وراء تشيلسي الّذي يلعب في وقت لاحق، اليوم السبت، في ضيافة وست بروميتش ألبيون، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الـ3.