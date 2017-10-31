ديلي آلي يطالب يونغ بالإعتزال

كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية عن الكلمات الّتي قالها ديلي آلي لأشلي يونغ في المواجهة التي جمعت مانشستر يونايتد بتوتنهام والتي انتهت بهدف دون رد لصالح "الشياطين الحمر".

فقد استهزأ ديلي من يونغ مطالبًا إياه بالإعتزال، وهو ما أثار إستياء لاعب "اليونايتد" لكنّه لم يتخذ موقفًا عنيفًا تُجاه أفضل موهبة صاعدة في الدوري الإنجليزي.

ولا تُعد هذ المشكلة الأولى لديلي مع زملائه في الملعب حيث سبق وأن تم التحقيق معه من قبل الفيفا بعد إشارته الخارجة عن النطاق الأخلاقي للعبة في حق زميله داني والكر في مواجهة منتخب إنجلترا لسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم، روسيا 2018.