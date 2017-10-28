28 أكتوبر 2017 541 0 خالد
أرقام مميّزة لبديل مورينيو المفضل أرقام مميّزة لبديل مورينيو المفضل
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أرقام مميّزة لبديل مورينيو المفضل

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حافظ الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على عادته هذا الموسم، وقاد فريقه لفوز صعب على توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مارسيال هدف اللقاء الوحيد بعد نزوله بديلًا بدقائق، ليصبح أفضل لاعب بديل في البريمييرليغ الموسم الجاري، بتسجيل 4 أهداف في 6 مباريات شارك بها كبديل.

كما أصبح "اليونايتد" أفضل فريق يستفيد من البدلاء هذا الموسم حيث نجح بدلاءه في تسجيل 6 أهداف.

ورفع المهاجم الفرنسي الشاب، معدله التهديفي بإحراز 4 أهداف في الدوري في 262 دقيقة، مقابل 4 أهداف سجلها خلال مشاركته في 1559 دقيقة الموسم الماضي.

وبهذا الفوز يكون مانشستر يونايتد حافظ على نظافة شباكه في أول 5 مباريات بملعبه أولد ترافورد لأول مرة منذ موسم 2007/2008.

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