مورينيو يستعيد بوغبا قبل مواجهة تشيلسي

يُعانى مانشستر يونايتد، في الفترة الأخيرة، كثيرًا من الإصابات في صفوفه، ما أثَّر نوعًا ما، على نتائج الفريق، الذي مُني بأول هزيمة له في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، أمام هيدرسفيلد.

لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أشارت إلى أنَّ "المانيو" سيستعيد خدمات الفرنسي بول بوغبا، وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق المهمة أمام تشيلسي، يوم الـ5 نوفمبر المقبل، بعد شفائه من الإصابة.

وكان بوغبا تعرّض لإصابة في أوتار قدمه أمام بازل السويسري، في دوري أبطال أوروبا سبتمبر الماضي.