الرقم 10 سبب آخر يدفع أوزيل لمغادرة أرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن سبب جديد، يدفع الألماني مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، إلى عدم تجديد عقده مع "الغانرز" خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز" البريطانية أنّ أوزيل طلب الحصول على القميص رقم 10، لكن إدارة أرسنال رفضت ومنحته إلى جاك ويلشير.

وأوضحت الصحيفة أنّه حتى بعد رحيل ويلشير إلى صفوف بورنموث على سبيل الإعارة الموسم الماضي، لم يتم منح الرقم لأوزيل، مما جعله يشعر بأنّه لا يحصل على التقدير الكافي في قلعة الإمارات.

وكان أوزيل، قد سبق ولمّح لرغبته في إرتداء القميص رقم 10، حينما كان يُقدّم قميص أرسنال الثالث الجديد في بعثة الفريق إلى الصين، الصيف الماضي بقوله: "حاليًا رقم قميصي 11 ولكن لا أدري، ربما يحدّد لي الفريق رقمًا جديدًا".