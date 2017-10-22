كلوب "السيتي" حسم "البريميرليغ"

يظن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أنَّ مانشستر سيتي حسم بالفعل الدوري الإنجليزي لصالحه.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الأحد: "السباق حسم بالفعل. مانشستر سيتي، يُحلِّق بعيدًا في الصدارة، ويقدِّمون مستوى أفضل من البقية. أعتقد أنَّ الأمور انتهت".

موضحًا: "لكنَّ هذا لا يعني أنَّنا لم نعد نمتلك هدفًا في الموسم الحالي. هناك الكثير من الأمور، التي يُمكن أن نقاتل عليها. أعتقد أنّ الفريق تحسّن كثيرًا خلال المباريات الأخيرة على مستوى الأداء، والنتائج".

مواصلًا: "الموسم الحالي يكاد يكون الأفضل بالنسبة لي مع الريدز، حال حصلنا على نتائج إيجابية في المباريات التي نلعب فيها بصورة جيدة".

مؤكَّدًا: "الفريق تطوّر عن الموسم الماضي. أصبحنا نصنع الكثير من الفرص، ولو أنّنا استثمرنا هذه الفرص وترجمناها لأهداف، كما فعلنا أمام ماريبور لكانت الأمور اختلفت".

وتحدّث كلوب عن مواجهة توتنهام، اليوم الأحد، قائلًا: "في آخر مباراة لعبناها أمامهم في وايت هارت لين كانوا محظوظين للغاية بالتعادل؛ لأنَّنا لعبنا مباراة جيّدة، لكن كالعادة ضيّعنا الكثير من الأهداف".

واختتم كلامه بالقول: "هذه المرة سنذهب إلى ويمبلي بشعار الفوز فقط، ولا بديل عن ذلك".

تجدر الإشارة إلى أنّ "السيتي" يحتل صدارة "البريمييرليغ" بـ25 نقطة بفارق 5 نقاط عن الجار مانشستر يونايتد، بينما يحتل ليفربول المرتبة الثامنة بـ12 نقطة، قبل مواجهة توتنهام الليلة.