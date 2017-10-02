02 أكتوبر 2017 218 0 خالد
مورينيو.. "لا أفتقد لبوغبا"! مورينيو.. "لا أفتقد لبوغبا"!
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مورينيو.. "لا أفتقد لبوغبا"!

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تحدث البرتغالي جوزي مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن مدى تأثر الفريق بغياب الدولي الفرنسي بول بوغبا، بعد تعرضه لإصابة قوية.

وأوضح مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلًا: "لا نفتقد أحدًا من اللاعبين المصابين، بل هي فرصة بالنسبة لباقي المجموعة للحصول على فرصة أفضل للمشاركة وتقديم مستوى جيّد".

متابعًا: "عندما يُصاب لاعب، أخرجه من حساباتي تمامًا وأتعامل مع اللاعبين المتاحين فقط، لأنّني لا أحب البكاء على إصابة أحد، هذا أمر يحدث بصورة طبيعية في كرة القدم".

واختتم مورينيو تصريحاته بالقول: "لا أفكر في مباراة ليفربول، أحاول الإستمتاع بالنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة".

وخرج بوغبا من مواجهة نادي بازل السويسري في إطار ثاني جولات دور المجموعت لدوري أبطال أوروبا، بعد 18 دقيقة من اللعب، وظهر وهو يخرج من ملعب المباراة على عكاز، مما أثار القلق حول موسم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أنّ الفرنسي قد يغيب لثلاثة أشهر ويبتعد عن 18 مباراة للشياطين الحمر، على أن يعود مطلع العام الجاري، وهو ما أكده البرتغالي.

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