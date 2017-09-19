نيفيل يحذر من المستوي الدفاعي للشياطين الحمر !

حذّر غاري نيفيل المدافع السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزي مورينيو المدرب الحالي للشياطين الحمر، من المستوى الدفاعي المتدني والأخطاء الّتي تحدُث في الخط الخلفي للفريق.

وتحدث غاري نيفيل حول الأخطاء التي يعاني منها مانشستر يونايتد والتي من الممكن أن تكلفه الكثير حال استمر الدفاع في إرتكابها أمام الفرق التي تملك قوة هجومية حقيقية.

وقال نيفيل بأنّ اليونايتد يعاني من أخطاء دفاعية كبيرة ولكن وجود حارسه، الدولي الإسباني دافيد دي خيا، بأداءه المميّز منعه من تلقي العديد من الأهداف و على مورينيو التعامل مع الوضع وإصلاح هذه الأخطاء إذا كان يريد تحقيق إحدى الألقاب المحلية والأوروبية.